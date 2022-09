FW-MH: PKW in Vollbrand

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Heute Mittag gegen 13:45 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen PKW-Brand auf der Zechenbahn in Fahrtrichtung Mülheim an der Ruhr. Aus nicht weiter bekannten Gründen bemerkte der Fahrzeugführer während der Fahrt auf der Autobahn eine Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug. Nachdem er von der Autobahn abgefahren ist stand der PKW anschließend auf der Zechenbahn in Vollbrand. Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Dabei wurden die beiden nicht verletzt. Die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr war mit einem Löschfahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort um das mit Verbrennungsmotor angetriebene Fahrzeug mit Wasser abzulöschen. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte zirka 45 Minuten, wobei die Einsatzstelle anschließend an die anwesende Polizei übergeben wurde. (ALo)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell