FW-MH: Containerbrand auf der Aktienstraße

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 16.10 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Containerbrand auf der Aktienstraße alarmiert. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass es sich bei dem Container um einen 30 cbm großen Abrollbehälter für Baumischabfälle handelte, in dem Sperrmüll und Unrat bereits in Vollbrand stand. Zwei in unmittelbarer Nähe des Containers befindliche Wohngebäude waren bereits der Wärmestrahlung sowie dem Brandrauch ausgesetzt. Umgehend wurde eine Riegelstellung aufgebaut, um die Wohngebäude vor einer Brandausbreitung zu schützen. Durch weitere nachalarmierte Einsatzkräfte wurde im Einsatzverlauf die Brandbekämpfung an dem Container eingeleitet und die Wohnungen der angrenzenden Wohngebäude kontrolliert. Hier hatten bereits mehrere Rauchwarnmelder ausgelöst. Im Zuge der Kontrolle mussten zahlreiche Wohnungstüren gewaltsam geöffnet werden. Personen kamen durch das Brandereignis nicht zu Schaden. Durch die Feuerwehr wurden insgesamt drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und zur Kontrolle der Wohnhäuser eingesetzt. Des Weiteren wurden für die Brandbekämpfung und die Riegelstellung insgesamt drei Strahlrohre sowie tragbare Leitern benötigt. Nach Abschluss der Löscharbeiten und der Entleerung des Containers wurden die Gebäude belüftet und die Fassade mittels Wärmebildkamera auf erhöhte Temperaturen kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Für die Einsatzdauer von ca. 75 Min. musste die Aktienstraße in beide Fahrrichtungen gesperrt werden. (MSchü)

