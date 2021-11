Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebstahl aus Gaststätte (24.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Diebe haben eine Gaststätte auf der Villinger Straße am Mittwoch im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 12 Uhr aufgesucht. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude und stahlen Bargeld, einen Laptop-Computer und alkoholische Getränke. Insgesamt erbeuteten die Täter Diebesgut im Wert von rund 900 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell