Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Feuerwehr und Polizei rücken wegen Kaminbrand aus

Oberndorf-Aistaig (ots)

Zu einem Brand in einem Kamin sind am Dienstagnachmittag Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Aus dem Kamin eines Wohnhauses in der Schulstraße quoll gegen 14 Uhr plötzlich starker Rauch heraus, weswegen ein Anwohner dies der Feuerwehr meldete. Bei der Überprüfung durch die Oberndorfer Wehr, die mit 32 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen zu dem Haus anrückte, stellte sich schnell heraus, dass sich Ruß im Kamin entzündet hatte. Dies offenbar auch dadurch, dass ein Holzhofen im Heizungskeller nicht richtig befeuert worden war. Ein Schornsteinfeger kam vor Ort, besichtigte die Heizungsanlage und wies auf den Mangel hin. Ein Schaden entstand bei dem Kaminbrand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell