Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbrecher scheitern an Eingangstür (23.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einbrecher haben im Zeitraum zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, versucht, in ein Geschäftshaus auf der Niederen Straße einzubrechen. Unbekannte versuchten, eine Hauseingangstüre des Gebäudes aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter verursachten Sachschaden an der Tür, konnten jedoch nicht in das Haus gelangen, in dessen Erdgeschoß sich auch eine Apotheke befindet. Hinweise zu den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell