Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Bundespolizeiabteilung Ratzeburg wächst weiter

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratzeburg (ots)

Spürbarer Personalzuwachs bei der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg. Nachdem im März diesen Jahres schon 20 neue Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst in Ratzeburg antraten, begrüßte die stellvertretende Dienststellenleiterin, Polizeirätin Peggy Sojka, zum 1. September 2021 weitere 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Damit die neuen Angehörigen der Bundesbereitschaftspolizei auf die bevorstehenden Einsätze gut vorbereitet sind, werden sie in den nächsten vier Wochen eine intensive, vierwöchige Fortbildung durchlaufen. Kolleginnen und Kollegen aus dem Standort Uelzen werden ebenfalls an der in Ratzeburg stattfindenden Fortbildung teilnehmen.

Vor dem Beginn der Fortbildungswochen ging allerdings der Nachwuchs noch einen "Bund für das Leben" ein. Sie leisteten ihren Diensteid im Rahmen der Vereidigungszeremonie und schworen, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren.

"Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im gesamten Bun- desgebiet eingesetzt. Die Einsatzanlässe sind anspruchsvoll, das haben die vergangenen Einsatzlagen zur Flutbewältigung in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie das gewaltsame Handeln der Demonstrationsteilnehmer gegen die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Pandemie gezeigt. Der Personalaufwuchs der letzten drei Jahre steht auch für die Bedeutung des Standortes Ratzeburg", so Polizeirätin Peggy Sojka.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, übermittelt durch news aktuell