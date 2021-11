Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Pfohren

Schwarzwald-Baar-Kreis) Hecke gerät in Brand (24.11.2021)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Einsatz ausgerückt sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochvormittag in die Straße "Auf der Wacht". Eine 45-Jährige hatte Asche eines Kachelofens auf einem Kompost entsorgt. Da diese noch nicht komplett ausgekühlt war, konnte sie eine neben dem Kompost befindliche Thuja-Hecke in Brand setzen. Die Feuerwehr rückte mit 7 Helfern in zwei Feuerwehrfahrzeugen an und löschte den Heckenbrand. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell