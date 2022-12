Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw kommt von der Straße ab

Northeim (ots)

Hardegsen OT Lutterhausen, Bundesstraße 241, Mittwoch, 14.12.2022, 19.10 Uhr

LUTTERHAUSEN (Wol) - Frau verletzt sich leicht.

Am Mittwoch kam es um 19.10 Uhr auf der Bundesstraße 241 zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall.

Eine 32-jährige Frau aus Hardegsen befuhr mit einem Pkw Opel die Bundesstraße 241 aus Moringen in Richtung Lutterhausen. In einer Linkskurve kam sie aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall verletzte sich die 32-Jährige leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell