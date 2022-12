POL-NOM: Gegen geparkten Pkw gefahren

Einbeck (ots) - Einbeck, Lortzingstraße Am Mittwoch, 14.12.2022, drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Lortzingstraße in Einbeck ein und durchwühlten die Wohnung. Durch die Tat entstand ein Schaden von ca. 750 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden. Rückfragen ...

