POL-NOM: Versuchter Einbruch in der Innenstadt

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37581 Bad Gandersheim, Baderstraße, Fußweg am Sportheim zum Stadion. Zeit: Dienstag, 13. Dezember 2022, 14.00 Uhr. In amtliche Verwahrung wurde ein Damenrad der Marke Herkules, Farbe rot, lila Klingel,genommen. Der Eigentümer, Eigentumsnachweis ist zu erbringen, möge sich das Fahrrad beim Bauhof der Stadt Bad Gandersheim abholen und Rücksprache mit dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, halten. Rückfragen bitte an: ...

