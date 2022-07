Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Glasscheiben an Bushaltestellen zerstört

Reichshof (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen die Glasscheiben von zwei Bushaltestellen in Reichshof zerstört. Im Tatzeitraum zwischen Freitag 20 Uhr und Montag (25. Juli) 8 Uhr beschädigten Vandalen die Bushaltestelle in Reichshof-Mittelagger (Eckenhagener Straße, Fahrtrichtung Pochwerk). Im gleichen Zeitraum beschädigten Unbekannte die Bushaltestelle an der Schemmerhausener Straße, Fahrtrichtung Heischeid. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat in Waldbröl unter 02261 81990.

