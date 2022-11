Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Struckum - Zu viel Schotter im Gleis sorgt für Polizeieinsatz und Zugverspätungen

Struckum (ots)

Heute Morgen gegen 05.30 Uhr wurde die Bundespolizei über die Kollision eines Zuges mit einem Gegenstand informiert. Dabei gab es Beschädigungen am Zug und durch Druckluftabfall wurde eine Zwangsbremsung eingeleitet. Reisende wurden im Zug nicht verletzt.

Die Bahnstrecke wurde gesperrt und eine Streife entsandt.

Die Bundespolizisten stellten vor Ort fest, dass im Bereich Struckum Bauarbeiten in der Nacht am Gleis stattgefunden haben. Dort wurde offensichtlich zu viel Schotter eingebracht (siehe Bild), so dass es zur Kollision gekommen war.

Der Zug konnte nach Bremsprobe weiter in Richtung Husum fahren, wo er nicht weiterfuhr. Die Bundespolizisten untersuchten den Zug und stellten leichte Beschädigungen fest.

Die Bahnstrecke wurde um 08.50 Uhr wieder freigegeben, nachdem das zu viel eingebrachte Schottermaterial abgetragen wurde.

Es kam zu Zugverspätungen und Zugausfällen.

