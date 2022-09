Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 15-jähriger Recklinghäuser in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Aufgrund des dringenden Verdachts mehrerer Gewalttaten, u.a. wegen diverser Fälle der gefährlichen und auch der einfachen Körperverletzung sowie wegen Raubdelikten, ging ein 15-jähriger Recklinghäuser Ende August in U-Haft. Die Taten soll er vornehmlich im Süder Bereich, aber auch am ZOB in Recklinghausen verübt haben. Zuletzt bedrohte er am 29.08.2022 ein Pärchen im Alter von 20 Jahren in Recklinghausen-Süd mit einem Messer. Bereits zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Bochum einen Haftbefehl beantragt, der durch das Amtsgericht Recklinghausen am 26.08.2022 erlassen und dann am 31.08.2022 durch die Polizei Recklinghausen vollstreckt werden konnte. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Die Sachbearbeitung des Hertener Kriminalkommissariats war hier maßgeblich an der Umsetzung der Maßnahme beteiligt. Die Beamtinnen und Beamten der Kripo kennen ihre Delinquenten, bearbeiten jeden Sachverhalt mit der notwendigen Kompetenz und wissen alle rechtlichen Möglichkeiten bis ins Kleinste auszuschöpfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell