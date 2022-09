Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

Auf einem Parkplatz an der Ewaldstraße wurde am Montag zwischen 8.00 und 18.30 Uhr ein schwarzer VW Up beschädigt. Der Pkw weist mehrere Lackkratzer auf der Beifahrerseite auf. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Bottrop

Ein blauer Renault Megane wurde am Sonntagabend am Fahrbahnrand der Essener Straße geparkt. Montagmorgen weißte der Pkw diverse Kratzer am Heckstoßfänger auf. Der Verursacher ist unbekannt und der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Haltern am See

Auch auf dem Hellweg kam es zwischen Sonntagabend und Montagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Peugeot 208 wurde durch Kratzer und Dellen an beiden Türen der linken Fahrzeugseite, am Kotflügel und an der Beleuchtungsanlage hinten links beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor.

Waltrop

Auf der Mozartstraße, Ecke Johann-Strauß-Weg, wurde in der Zeit von Montagmorgen und Dienstagmorgen ein weißer Ford Focus in Form einer Delle und Kratzern am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher ist vom Unfallort geflüchtet und hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro.

Falls Sie Hinweise zu den Unfällen oder den möglichen Verursachern geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Recklinghausen. Sie erreichen die zuständigen Beamten unter 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell