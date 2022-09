Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahndung mit Foto nach Betrug

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger legte am 25.05.2022 gegen 15 Uhr an dem Schalter einer Bank in Bottrop den Bundespersonalausweis des Betrugopfers vor und verlangte die Auszahlung eines hohen Geldbetrages. Den vorlegten Ausweis hatte das Opfer kurz zuvor verloren. Das Geld wurde dem unbekannten Tatverdächtigen ausgezahlt. Der Mann konnte in der Bank videofotografiert werden.

Das Foto des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/86882

Falls Sie Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder seinem Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei dem zuständigen Kriminalkommissariat.

