Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Prosperstraße wurde in der Nacht auf Samstag in ein Hotel eingebrochen und aus zwei Zimmern die Fernseher gestohlen. Die unbekannten Täter kletterten auf zwei Terrassen und hebelten von dort die Türen zu den Hotelzimmern auf. Tatzeit war gegen 3.20 Uhr.

Im Sundern wurde in der Nacht auf Samstag ein grauer Fiat Tipo gestohlen. Der Wagen mit BOT-Kennzeichen parkte in der Haus-Einfahrt und wurde zuletzt am späten Freitagabend gesehen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Am Langen Damm wurde in ein Wohnhaus eingebrochen - und vom Dachboden Bargeld und Goldschmuck gestohlen. Die unbekannten Täter brachen ein Kellerfenster auf und gingen dann bis zum Dachboden, wo sie aus einer Kommode einen Tresor mit der Beute mitnahmen. Die Tat wurde am Samstag festgestellt, der Einbruch bzw. Diebstahl kann aber schon mehrere Tage oder sogar wenige Wochen zurückliegen.

Gladbeck:

Auf der Josefstraße wurde in die Wohnung einer Altenwohnanlage eingebrochen. Als der Bewohner gegen 15 Uhr nach Hause kam, bemerkte er einen unbekannten Mann in der Wohnung, der dann flüchtete. Noch ist unklar, wie der Mann hereinkommen konnte. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Zwischen Samstagnachmittag und dem späten Samstagabend sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Teisterstraße eingebrochen und durchwühlten das Schlafzimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten sie die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf und erbeuteten Schmuck und eine Münzsammlung.

Herten:

Auf der Geschwisterstraße sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Eine Hintertür wurde aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch wurde am Samstagmittag festgestellt. Die Tat selbst muss zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag passiert sein.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Ludwigstraße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einer Tankstelle eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür auf und erbeuteten Tabakwaren. Nach bisherigen Erkenntnissen geschah die Tat gegen 3.55 Uhr. Auf Videoaufnahmen sind zwei Täter zu sehen, beide etwa 1,70m bis 1,80m groß. Einer trug eine helle Kappe. Der andere ein dunkles Oberteil und eine dunkle Kappe.

Recklinghausen:

Auf der Halterner Straße haben unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ein Fenster einer Sporthalle aufgehebelt und sind dann eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein Drucker und ein Koffer mit einer Spielanzeigetafel gestohlen.

Castrop-Rauxel:

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter mehrere Kabel von einer Baustelle an der Wartburgstraße. Ein aufgefundenes Messer wurde sichergestellt. Weitere Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell