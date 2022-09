Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Messer bei Jugendlichem sichergestellt, Polizeibeamter bei Widerstand leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, forderte ein 15-jähriger Dorstener von zwei Kindern unter Vorhalt eines Messer einen Euro. Die beiden 13-jährigen Halteraner kamen der Aufforderung nach und übergaben ihm das Geld. Anschließend flüchtete der Jugendliche in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte ihn jedoch, aufgrund einer vorliegenden Personenbeschreibung, im Graf-von-Galen-Park antreffen und der Polizei übergeben. Bei ihm wurde ein Messer aufgefunden, das sichergestellt wurde. Er wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Samstag (00.20 Uhr) wurden ein 22-jähriger Mann aus Haltern am See und ein Polizeibeamter leicht verletzt. Als die Beamten eine Schlägerei unter mehreren Beteiligten am Gantepoth/ Gaststiege auflösten, wurden sie von dem 22- und einem 19-Jährigen beleidigt. Zudem stieß der 22-Jährige einen Beamter zu Boden, sodass dieser leichte Verletzungen davon trug. Gegen den 22-Jährigen setzten die Polizisten sodann Pfefferspray ein, brachten ihn zu Boden und legten ihm zunächst Handfesseln an. Der Beamte und der 22-Jährige wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gefahren. Die Beteiligten der Schlägerei erwartet nun Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell