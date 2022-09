Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 14-Jährige von Unbekannten geschubst und geschlagen - Polizei sucht nach Hinweisgebern

Recklinghausen (ots)

Am frühen Freitagabend (17.40 Uhr) attackierten zwei bislang nicht bekannte Männer zwei 14-jährige Marler an der Devenstraße. Das Mädchen und der Junge hielten sich auf einem Spielplatz hinter einem Wohnhaus der Hans-Josef-Overbeck-Straße auf. Zu diesem Zeitpunkt waren noch drei andere, namentlich bekannte Jugendliche zugegen. Die beiden 14-Jährigen riefen den Männern etwas zu, woraufhin einer auf die Jugendlichen zutrat und sie schlug und an den Haaren zog. Der andere Mann schubste den 14-Jährigen. Dann entfernten sie sich mit Fahrrädern in Richtung Pommernstraße.

Beschrieben werden die zwei Unbekannten wie folgt: 1. Er wird auf 22-25 Jahre alt geschätzt, untersetzt, lange dunkle Haare, bekleidet mit einer kurzer Hose, einem T-Shirt und Badelatschen. Er führte ein dunkles Herrenrad (eBike) mit Seitentaschen mit. 2. Er ist etwa 18-20 Jahre alt, sehr schlank, ca. 1,75m groß, Glatze, bekleidet mit einem türkisen T-Shirt, er trug eine Bauchtasche als Crossbag und war ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs.

Wer Hinweise zu die Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

