POL-RE: Gladbeck: Autofahrer nach Unfall mit verletztem Radfahrer gesucht

Recklinghausen (ots) - Am Freitag erschien ein 55-jähriger Marler auf der Polizeiwache in Marl und gab an, an einem Unfall auf einem Parkplatz an der Straße "Vor den Büschen" beteiligt gewesen sein. Die Beamten nahmen seine Aussage auf und stellten seinen Führerschein sicher. Das Verkehrskommissariat kümmert sich um die weiteren Ermittlungen. Die Ursprungsmeldung ...

