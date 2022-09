Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer bei Zusammenstoß verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Königstraße/Am Bärenbach sind am Sonntagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen wurde dabei verletzt - er kam mit dem Rettungswagen und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 29-Jährige gegen 17.10 Uhr von der Straße Am Bärenbach nach links auf die Königstraße abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein ebenfalls 29-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Königstraße in Richtung Schimmelsheider Park. Das Auto des verletzten 29-Jährigen musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

