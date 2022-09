Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Junge bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 19 Uhr, kam es auf dem Merkelheider Weg zu einem Verkehrsunfall mit einem 6-Jährigen, der dabei schwer verletzt wurde. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Marl war auf dem Merkelheider Weg in Richtung Auf dem Acker unterwegs, als, etwa in Höhe der Falkenstraße, ein 6-jähriger Marler zu Fuß die Straße querte und mit dem Auto zusammenstieß. Der Junge lief, nach bisherigen Erkenntnissen, hinter einem stehenden Auto auf die Straße. Bei dem Unfall wurde der Junge schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren.

