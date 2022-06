Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Auf geparkten PKW gefahren

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 4:30 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann in der Walldorfer Straße mit einem Mercedes Sprinter auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault und touchierte in der Folge einen weiteren geparkten VW am Außenspiegel. Sowohl am Mercedes als auch am Renault, welcher durch den Aufprall auf einen Baum geschoben wurde, entstand Totalschaden. Wie es zu dem Unfall kam ist derzeit noch Teil der Unfallermittlungen des Polizeireviers Wiesloch. Der Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen und wurde im Anschluss an den Unfall durch den Rettungsdienst untersucht.

