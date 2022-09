Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Datteln: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

Auf dem Parkplatz der Rosa-Parks-Schule an der Fritz-Erler-Straße wurde am Sonntag ein schwarzer Opel Corsa beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat beim Ein- bzw. Ausparken den Pkw touchiert und die komplette Beifahrerseite beschädigt. Durch die Kratzer und Dellen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Nordring. Dort parkte ein 65-Jähriger seinen gelben VW Arteon am Sonntagabend am Straßenrand. Als er Montagmorgen mit seinem Pkw in die Werkstatt fuhr, fiel dort der Lackschaden an der linken Fahrzeugfront auf. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Auch hier liegen keine Hinweise auf einen möglichen Verursacher vor.

Datteln

Heute Morgen zwischen 8.30 und 10.30 Uhr wurde auf der Kirchstraße ein Ford am vorderen linken Stoßfänger beschädigt. Es gibt keinerlei Hinweise auf den Verursacher, der einen Schaden von ca. 1000 Euro hinterließ.

