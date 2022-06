Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen ++ Hansalinie A1 - Fehler beim Fahrstreifenwechsel fordert vier Verletzte ++ Hochwertige E-Bikes gestohlen ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Zeven. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte Werkzeuge aus geparkten Transportern gestohlen. Auf dem Parkstreifen vor einer Garagenanlage im Nord-West-Ring öffneten die Täter die Verschnürung eines Pritschenwagens. Von der Ladefläche nahmen sie eine Handwerkerkiste mit, in der sich ein Bohrhammer, eine Trennmaschine und ein Kanister befand. Die Polizei schätzt den Schaden auf über zweitausend Euro. In der Nebenstraße Kronshusen schlugen vermutlich die gleichen Täter die hintere Seitenscheibe eines Transporters ein. Im Inneren fiel ihnen ein Lasergerät samt Koffer in die Hände. In diesem Fall spricht die Polizei von einem Schaden von über eintausend Euro.

Hansalinie A1 - Fehler beim Fahrstreifenwechsel fordert vier Verletzte

Gyhum/A1. Vier Menschen sind am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 verletzt worden. Außerdem entstand beträchtlicher Sachschaden. Ein 62-jähriger Fahrer eines Sattelzuges hatte kurz nach 8 Uhr von der rechten auf die mittlere Fahrspur gewechselt und dabei vermutlich den BMW X5 eines 72-Jährigen übersehen. Nach einer seitlichen Kollision wurde der Geländewagen nach links auf die 2. Überholspur geschleuderte. Dort versuchte der 41-jährige Fahrer eines VW Golf auszuweichen. Sein Wagen prallte zunächst gegen die Schutzplanke und dann gegen den Sattel-Anhänger. Neben dem Fahrer des BMW wurden in seinem Wagen zwei weitere Insassen verletzt. Auch der Fahrer des VW Golf erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei geht von einem Schaden von über 40.000 Euro aus

Hochwertige E-Bikes gestohlen

Rotenburg. Am Mittwochabend und vermutlich in der Nacht zum Donnerstag sind im Stadtgebiet zwei hochwertige E-Bikes gestohlen worden. Im Zeitraum von 20 Uhr bis 21.30 Uhr entwendeten sie ein, in der Straße Am Kirchhof angestelltes und mit Speichenschloss gesichertes, orangefarbenes i:SY vom Typ S8 RT eBike Active Line. Aus der Tiefgarage auf dem Mutterhausgelände (Fliednerhaus) an der Elise-Averdiek-Straße nahmen sie ein grünes Herren-Pedelec des Herstellers Victoria mit. Der teure Akku war in diesem Fall allerdings zum Ausfladen herausgenommen worden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf mehrere tausend Euro.

Unfallflucht nach Sturz einer Bikerin - Polizei bittet um Hinweise

Scheeßel. Nachdem sich am späten Donnerstagabend eine 17-jährige Bikerin bei einem Sturz mit ihrem Motorrad in der Straße Am Meyerhof verletzt hat, suchen die Beamten der Polizeistation Scheeßel nach einem noch unbekannten Autofahrer. Er habe die 125er Yamaha der jungen Frau gegen 23.20 Uhr, in Richtung Mühlenstraße fahrend, mit geringem Seitenabstand überholt. Dabei habe sich die 17-Jährige erschreckt und sei mit ihrer Maschine gestürzt. Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Motorrad entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Zur Ermittlung des Unfallverursachers bittet die Polizei unter Telefon 04263/98516-0 um Hinweise.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Langenhausen. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte an der Straße Friedrichsdorf einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie sägten das Schloss auf und nahmen Zigaretten und Bargeld heraus.

Einbruch in Container

Bremervörde. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter erneut in einen Containerkomplex an der Tetjus-Tügel-Straße eingebrochen. Mit einem Stein warfen sie dazu eine Fensterscheibe ein. Im Inneren traten die Unbekannten mehrere Bürotüren ein und fanden in den Räumen eine Kamera und andere elektronische Geräte. Damit machten sie sich aus dem Staub.

