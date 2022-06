Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Senioren auf Zack - Falsche Polizeibeamte haben keine Chance ++ Einbruch beim Pizzalieferanten ++ Feuer an der Skateranlage - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Senioren auf Zack - Falsche Polizeibeamte haben keine Chance

Hellwege/Sottrum. Mindestens sechs Seniorinnen und Senioren aus Hellwege haben am Montag einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten erhalten. Bei allen meldete sich ein Mann, der sich als POK Standtke oder POK Bach von der Rotenburger Polizei ausgab. Der Anrufer gab an, dass es in der Nachbarschaft der Angerufenen zu Einbrüchen gekommen sei. Dann erkundigte er sich nach Wertsachen und persönlichen Lebensumständen. Scheinbar war allen die Masche bekannt, denn sie beendeten schnell das Gespräch. Ähnlich erging es einer 58-jährigen Sottrumerin. Bei ihr meldete sich der falsche Polizist Thom. Auch sie machte alles richtig und legte auf.

Einbruch beim Pizzalieferanten

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in das Gebäude eines Pizzalieferdienstes am Berliner Ring eingebrochen. Wie sie in den Imbiss gelangen konnten, ist noch unklar. Die Unbekannten rissen einen Tresor mit Bargeld von der Wand und nahmen ihn mit.

Feuer an der Skateranlage - Polizei bittet um Hinweise

Visselhövede. Unbekannte haben am Dienstagnachmittag im Holzunterstand der Skateranlage an der Eichenstraße gezündelt. Sie setzten im rückwärtigen Bereich vermutlich Müll in Brand. Dadurch entstand auch ein Schaden an der Holzverschalung des Unterstandes. Hinweise bitte an die Polizeistation Visselhövede unter Telefon 04262/95908-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell