Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Unfallursache Ablenkung bleibt ein Thema ++ Radfahrerin übersehen ++ Nach Kollision abgehauen - Polizei sucht Zeugen ++ Vandalismus bei der KiTa ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Unfallursache Ablenkung bleibt ein Thema

Sittensen/A1. Mit dem Dauerthema "Unfallursache Ablenkung" haben sich am Montag die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen beschäftigt. Sie überwachten den Verkehr auf der Hansalinie A1 und prüften, ob Fahrer*innen am Steuer ihr Handy oder andere Kommunikationsmittel nutzten. Die Polizei lotste drei Lkw-Fahrer von der Autobahn. Sie hatten sich nicht an die Vorschrift gehalten. Da die Betroffenen ihren Wohnsitz nicht in Deutschland haben, mussten sie eine Kaution von 125 Euro zur Sicherung des Bußgeldverfahrens vorstrecken.

Radfahrerin übersehen

Brauel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der B 71 und der K 130 ist am Montagnachmittag eine 39-jährige Radfahrerin verletzt worden. Ein 58-jähriger Autofahrer war kurz nach 16 Uhr mit seinem Volvo von der Kreisstraße an die Bundesstraße herangefahren, um abzubiegen. Dabei übersah er vermutlich die, von links kommende und auf dem Radweg in Richtung Seedorf fahrende Frau. Bei der Kollision zog sie sich eine Verletzung am Bein zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Nach Kollision abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Bremervörde. Ein noch unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag in der Straße Am Tannenkamp den Außenspiegel eines dort geparkten, roten Ford Fiesta abgefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher fort. Zeugen, die die Kollision in der Nacht gehört haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte unter Telefon 04761/9945-0 bei der Bremervörder Polizei.

Einbruch in Baucontainer

Zeven. Unbekannte sind in den vergangenen Tagen an einer Baustelle an der Straße Auf dem Berge in einen Baucontainer eingedrungen. Mit einem Winkelschneider und einem Akkuschrauber machten sie sich aus dem Staub.

Vandalismus bei der KiTa

Sottrum. Ärgerlichen Schaden haben Unbekannte in den zurückliegenden Tagen bei der Kindertagesstätte Sonnenblume an der Verdener Straße angerichtet. Sie stiegen auf das Dach der KiTa und zerstörten ein Oberlicht und zwei Kappen von Entlüftungsrohren. Hinweise bitte an die Polizeistation Sottrum unter Telefon 04264/83646-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell