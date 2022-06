POL-ROW: ++ Unfallflucht nach Radfahrerunfall - Polizei bittet um Hinweise ++ Kleine Haustiere im Forst ausgesetzt - Polizei ermittelt ++ Glück nach WhatsApp-Betrug ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Unfallflucht nach Radfahrerunfall - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein 72-jähriger Mann aus Klein Meckelsen am Mittwochvormittag verletzt. Er sei gegen 9.30 Uhr auf dem Radweg an der Landesstraße 142 unterwegs gewesen, als ihm ein grauer Pkw an der Einmündung Lindenstraße/Eckerworth die Vorfahrt genommen habe. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Radfahrer stark ab. Er stürzte und zog sich Verletzungen an seinem Arm zu. Ein Fahrradhelm verhinderte Schlimmeres. Der unbekannte Fahrer des grauen Pkw setzte seine Fahrt fort. Zur Ermittlung des Unfallverursachers bittet die Sittenser Polizei unter Telefon 04282/59414-0 um Hinweise.

Kleine Haustiere im Forst ausgesetzt - Polizei ermittelt

Vorwerk. Ein ungewöhnlicher Einsatz führte die Beamten der Polizeistation Tarmstedt am Mittwochnachmittag in den Staatsforst Linnewedel. Im Wald an der L 132 - Am Notfallpunkt 85 - hatte ein Spaziergänger einen Karton mit ausgesetzten Kaninchen entdeckt und die Polizei darüber informiert. Gemeinsam mit dem zuständigen Förster fuhr ein Streifenteam zum beschriebenen Ort. Mittlerweile hatten sich die ausgesetzten Haustiere einen Weg in die Freiheit gesucht und sich ganz in der Nähe versteckt. Da ihre Chancen für ein Überleben in der ungewohnten Natur als sehr gering eingestuft wurden, sammelten Förster und Polizei die neun Hauskaninchen ein und brachten sie zunächst zum Tarmstedter Bauhof. Am Donnerstag kamen sie dann zum Tierhof Rasselbande. Hinweise zum ordnungswidrigen Aussetzen der Tiere nimmt die Polizei Tarmstedt unter Telefon 04283/95518-0 entgegen.

Glück nach WhatsApp-Betrug

Bremervörde. Dank des schnellen Einschreitens aufmerksamer Mitarbeiter*innen seiner Hausbank, ist einem 67-jährigen Bremervörder ein großer finanzieller Schaden erspart geblieben. Der Mann war am Mittwochmorgen von seiner angeblichen Tochter über WhatsApp angeschrieben worden. Sie berichtete vom Verlust ihres Handys und bat ihren "Vater" darum, für sie drei Überweisungen von 2.150 Euro, 1.750 Euro und 1.050 Euro durchzuführen. Nach den ersten beiden Transaktionen meldete sich die Hausbank des Mannes. Dort habe man die Echtzeit-Überweisung wegen eines offensichtlichen Betrugsverdachts gestoppt. Der Bremervörder erstattete eine Strafanzeige.

Rangierunfall am Beeke-Zentrum - Polizei sucht Geschädigten

Scheeßel. Nach einem Rangierunfall in der Harburger Straße in Höhe des Beeke-Zentrums suchen die Beamten der Polizeistation Scheeßel nach einem noch unbekannten Geschädigten. Eine 76-jährige Autofahrerin sei am Mittwoch, gegen 11.15 Uhr mit ihrem Mercedes in eine Parklücke gefahren und habe dabei vermutlich einen neben ihr stehenden Pkw angefahren. Da die Parklücke zu eng war, suchte sich die Frau eine neue Parkbox. Den Schaden an ihrem Fahrzeug erkannte sie erst später. Als die Seniorin zur Unfallstelle zurückkehrte, war der angefahrene Pkw schon weg. Der Fahrer möge sich bitte unter Telefon 04263/98516-0 bei der Polizeistation Scheeßel melden.

Baucontainer aufgebrochen

Bremervörde. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in zwei Baucontainer an der Tetjus-Tügel-Straße eingebrochen. Aus den Container-Büros wurde ein Laptop gestohlen. Die Polizei spricht von einem Schaden von über eintausend Euro.

Baucontainer am Windpark aufgebrochen

Kuhstedt. Unbekannte sind in den zurückliegenden Tagen in der Windparkanlage an der Bremerhavener Straße in einen Baucontainer eingebrochen. Dort fanden sie hochwertige Geräte und nahmen sie mit. Die Polizei geht von einem Schaden von über zehntausend Euro aus.

Einbruch im Schrebergarten

Bremervörde. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter am Schrebergarten Rahlandsweg in einen Bauwagen eingebrochen. Dazu mussten sie ein Vorhängeschloss knacken. Aus dem Wagen nahmen die Einbrecher einen Akkuschrauber von Makita mit.

