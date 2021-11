Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 27./ 28.11.2021 ++

++ Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 28.11.2021 ++

Lüneburg:

Lüneburg - Eindringen in leerstehendes Gebäude

In ein leerstehendes Gebäude im Rotenbleicher Weg in Lüneburg drangen am 27.11.2021 gegen 14:30 Uhr insgesamt sechs Personen im Alter von 15 bis 20 Jahren ein. Dabei schlugen sie eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu steigen. Die Personen wurden dabei durch Zeugen beobachtet, die die Polizei informierten. Die Personen wurden durch Polizeikräfte im Gebäude angetroffen und hinausbegleitet. Die minderjährigen Personen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen alle sechs Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Betrunken auf E-Scooter/ Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Durch eine Streife wurde in der Straße Vor dem Bardowicker Tore am 28.11.2021 um 3 Uhr ein 18-Jähriger gestoppt, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Der Mann zeigte deutliche Fahrauffälligkeiten. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,97 Promille. Bei dem Mann wurde daher auf der Wache durch einen Arzt eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Hierbei leistete der Mann Widerstand. Er verbrachte im Anschluss den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle und ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

Lüneburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 22-jähriger Fahrzeugführer kam am 27.11.2021 um 14:45 Uhr mit seinem PKW in der Ausfahrt der Anschlussstelle Bilmer Berg von der Fahrbahn ab und streifte einen Leitpfosten und einen Baum. Bei dem Fahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,84 Promille festgestellt. Daher wurde gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Lüneburg - Streit mit Körperverletzung

Zu einem handfesten Streit kam es am 27.11.2021 gegen 14:40 Uhr in der Lünertorstraße in Lülneburg. Ein 42-jähriger Mann geriet mit einer 22-Jährigen in Streit. Es kam zu beiderseitigen Beleidigungen, dann rammte der Mann der Frau das Knie in den Bauch. Der Mann erhielt Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung, die Frau wegen Beleidigung.

Lüneburg - Sachbeschädigung an Motorrädern/ Motorrollern

In der Straße Volgershall in Lüneburg traten Unbekannte in der Nacht vom 26.11.2021 auf den 27.11.2021 mehrere Motorräder und Motorroller um. Dabei wurden mehrere der Fahrzeuge beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131-83062215 zu melden.

Dahlenburg - Einbrücke in Kindertagesstätten

Unbekannte drangen zwischen Donnerstag, 25.11.2021 und Freitag, 26.11.2021 in zwei Kindertagesstätten in Dahlenburg ein. Ob dabei auch Stehlgut erlangt wurde ist derzeit unbekannt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Donnerstagnachmittag, 26.11.2021, parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren Pkw auf dem Parkstreifen neben der Fahrbahn vor dem Geschäft Woolworth in Lüchow. Gegen etwa 17:45 Uhr fuhr eine derzeit unbekannte Person mit einem bislang unbekannten Fahrzeug auf der Langen Straße an dem ordnungsgemäß geparkten Pkw vorbei und streifte diesen. Im Anschluss entfernte sich die derzeit unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle. Der geparkte Pkw wurde dabei an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Lüchow: 05841-122-0.

Hitzacker - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstagnachmittag, 27.11.2021, gegen 16:55 Uhr, fuhr eine junge Verkehrsteilnehmerin mit einem Pkw auf den REWE-Parkplatz in Hitzacker. Offensichtlich fühlte ein Fußgänger sich dadurch behindert und trat in dessen Verlauf gegen den Pkw, welcher dadurch beschädigt wurde. Der Fußgänger entfernte sich unerkannt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hitzacker: 05862-987010 oder Dannenberg: 05861-985760.

Uelzen

Uelzen - Zu ungeduldig?!

In Uelzen kommt es am Samstag in den Mittagsstunden zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin musste an einer roten Ampel in der Celler Straße warten. Als die Ampel auf Grün umschaltet, fährt der hinter ihr wartende 36-Jährige etwas zügiger an als sie und es kommt zu einem Auffahrunfall. Die junge Fahrerin erleidet Kopfschmerzen und Ohrenrauschen, einer ihrer beiden Insassen klagt ebenfalls über leichte Rückenschmerzen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizei Uelzen.

Uelzen - Streit eskaliert

Im Kaufland in Uelzen kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann (42) und einer Frau (25). Nachdem der Mann die 25-Jährige im Eingangsbereich angesprochen hatte, wies sie ihn auf die Einhaltung des Abstandes hin. Daraufhin wurde das Streitgespräch der beiden Personen lauter, der Abstand geringer und am Ende spuckte der 42-Jährige der Frau ins Gesicht und auf die Kleidung. Die Polizei wurde hinzugezogen, konnte den Mann, der sich unterdessen auf seinem Fahrrad entfernt hatte, jedoch noch im Nahbereich antreffen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

Oldenstadt - ungeladene Gäste

Im Vereinsheim des "Tennis-Club Blau-Weiß e.V." in Oldenstadt kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf einer Feier zu einer Auseinandersetzung. Mehrere junge Männer, die nicht eingeladen waren, haben im Zuge eines Streitgesprächs über mangelnden Respekt auf einen 25-jährigen Gast eingeschlagen, der dadurch Verletzungen am Kopf und im Gesicht erlitt. Die Polizei konnte die Gruppe, die im Anschluss an die Tat u.a. mit einem PKW flüchten wollte, nach kurzer Fahndung antreffen und kontrollieren. Die sechs Angreifer, alle zwischen 17 und 20 Jahre alt, müssen nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Die Verletzungen des Opfers wurden im Krankenhaus behandelt.

