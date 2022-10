Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Einbruchsversuche in Bockum-Hövel

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Gleich fünf Mal versuchte ein Einbrecher am frühen Freitagmorgen, 28. Oktober, in der Bockumer Heide in Wohnhäuser einzudringen.

Zwischen 4 Uhr und 6.30 Uhr versuchte er, die Terrassentüren der Häuser aufzuhebeln. In einem Fall gelang es ihm, eine Wohnung nach Diebesgut zu durchsuchen. Alle anderen Fälle blieben im Versuch stecken. In einem anderen Fall drückte der Täter mit Gewalt ein Garagentor hoch. Auch am Prozessionsweg scheiterte er an der Terrassentür eines Einfamilienhauses.

In allen Fällen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

