Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 29-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend (07.08.2022) einen 29 Jahre alten Mann mutmaßlich bei einer Auseinandersetzung in der Metzstraße schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge haben die unbekannten Täter den 29-Jährigen gegen 21.30 Uhr offenbar mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt und im Anschluss am Boden liegend zurückgelassen. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Laut einer Zeugenaussage sollen neben dem 29-Jährigen drei Männern an dieser Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Die Tatverdächtigen sollen etwa 30 Jahre alt sein und kurze Hosen getragen haben. Einer der Männer hatte lange Haare und einen Bart. Ein Mittäter trug ein grünes T-Shirt. Außerdem soll einer der Männer eine weiße Basecap getragen haben. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung Reitzensteinstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

