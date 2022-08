Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Polizei zieht "Rennfahrer" aus dem Verkehr

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (13. August) kurz vor Mitternacht lieferten sich zwei Autofahrer (BMW und VW) ein illegales Rennen im Stadtteil. Sie starteten mit durchdrehenden Reifen im Bereich der Kreuzung Duisburger-/Walther-Rathenau-Straße. Ein Streifenwagenteam bemerkte den Krach, fuhr direkt hinterher auf die A 59 in Richtung Düsseldorf und konnte sehen, wie die beiden Autos auf zwei nebeneinanderliegenden Fahrstreifen auf mindestens 160 km/h beschleunigten - trotz Bodenwellen und leichten Kurven. Im Bereich einer Baustelle mussten die beiden Fahrer (23 und 26 Jahre alt) verkehrsbedingt abbremsen. Als die Polizisten den BMW und den VW eingeholt hatten, lotsten sie die beiden Fahrer an der Abfahrt Meiderich von der Autobahn und hielten sie an. Beide müssen sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen. Beide Autos und die Führerscheine wurden beschlagnahmt. Außerdem bekommt das Straßenverkehrsamt einen Bericht zum Fahrverhalten der beiden Männer.

