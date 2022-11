Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (486/2022) Geparkter VW Caddy in Dransfeld im Vorbeifahren von LKW beschädigt - Polizei sucht wichtige Zeugin

Göttingen (ots)

Dransfeld, Lange Straße (Bundesstraße 3) in Fahrtrichtung Hann. Münden Mittwoch, 16. November 2002, gegen 09.00 Uhr

DRANSFELD (jk) - Im Zusammenhang mit einer Unfallflucht in Dransfeld (Landkreis Göttingen) am vergangenen Mittwochmorgen (16.11.22) sucht die Polizei nach einer wichtigen Zeugin und bittet diese, sich zu melden.

Ein in Richtung Hann. Münden fahrender LKW hatte nach gegenwärtigen Erkenntnissen gegen 09.00 Uhr im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand der Langen Straße (Ortsdurchfahrt/ B 3) geparkten VW Caddy gestreift und am Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer setzte die Fahrt anschließend fort. Der entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro, so die erste Schätzung.

Der Fahrer des beschädigten VW Caddy hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einer Bäckerei auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf. Hier wurde er von einer unbekannten Frau auf den Unfall aufmerksam gemacht. Die Zeugin nannte dem Dransfelder das Kennzeichen des mutmaßlichen Unfallverursachers und verließ dann das Geschäft. Ihre Personalien sind leider unbekannt.

Die Ermittler der Polizeistation Dransfeld bitten die wichtige Zeugin auf diesem Wege, sich unter Telefon 05502/999 790 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell