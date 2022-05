Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

28-Jährige wird Opfer von Betrügern

Als angebliche Europol-Mitarbeiterin hat sich am Mittwoch eine bislang unbekannte Frau am Telefon gegenüber einer 28-Jährigen ausgegeben und diese durch geschickte Gesprächsführung in englischer Sprache zur Zahlung von 2.000 Euro bewegt. Die Betrügerin gaukelte dem Opfer vor, dass ihre Identität gestohlen und damit diverse Straftaten begangen wurden. Die 28-Jährige müsse sich nun identifizieren, um einer 72-stündigen Inhaftierung zu entgehen. Dazu wäre der Kauf von Guthabenkarten und die Übermittlung der Codes notwendig, im Anschluss werde das Guthaben dem Opfer wieder zurücküberwiesen. Die 28-Jährige folgte der Anweisung, wurde aber erst später misstrauisch und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs und warnt erneut vor dieser Masche. Beenden Sie das Telefonat bei derartigen Anrufen sofort. Die Polizei wird Sie niemals um Geld bitten. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und geben Sie weder persönliche Daten noch Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Weitere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Ravensburg

Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Den Vorrang einer 44-jährigen Mercedes-Lenkerin hat ein 57 Jahre alter Fahrradfahrer am Mittwoch kurz nach 12 Uhr in der Gartenstraße missachtet. Der Radler bog nach links in die Reichlestraße ab, während die 44-Jährige mit ihrem Wagen die Gartenstraße in Richtung Weingarten befuhr. Bei der Kollision mit dem Mercedes stürzte der 57-Jährige zu Boden und wurde leicht verletzt. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Nach dem Zusammenstoß fuhr der 57-Jährige weiter, wurde jedoch von einer alarmierten Polizeistreife nach kurzer Fahndung angetroffen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

Grünkraut

Vorfahrt missachtet - Person leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 13.30 Uhr an der Einmündung der Schlierer Straße zur B 32 ereignet hat. Eine 58 Jahre alte BMW-Lenkerin bog von der Schlierer Straße nach links auf die Bundesstraße ein und übersah dabei den Volvo einer 30-Jährigen, die in Richtung Ravensburg unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Wagen wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden.

Schlier

Fahrerin verhindert Kollision - Fahrerflucht

Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort hat das Polizeirevier Ravensburg gegen den Lenker eines weißen VW eingeleitet. Der Unbekannte bog am Mittwoch gegen 16.15 Uhr von der Jahnstraße in Wetzisreute nach links auf die L 326 in Richtung Unterankenreute ein und übersah dabei eine 22-Jährige mit ihrem VW Touran. Die Frau, die in Richtung Waldburg unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach rechts verhindern. Dabei touchierte sie ein Verkehrszeichen, wodurch an ihrem Wagen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand. Der Unbekannte fuhr indes unbeeindruckt weiter. Die Ermittler bitten unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zum Fahrer des weißen VW-Bus, mutmaßlich einem T5, der eine rote Aufschrift trug und am Heck zusätzliche runde Fahrtrichtungsanzeiger hatte.

Weingarten

Kran beschädigt Verkehrseinrichtung

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hat am Mittwoch ein 41 Jahre alter Lkw-Fahrer in der Scherzachstraße verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Lastwagen, auf dem ein Kran befestigt war, nur wenige hundert Meter von dem Ende einer Baustelle zum anderen, ohne den Kran einzufahren. Dieser blieb während der kurzen Fahrt an einem Verkehrszeichen hängen, das sich in einer Höhe von fünf Metern befand. Das Schild an einem Fußgängerüberweg wurde mitsamt Beleuchtung abgerissen, der Mast wurde ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Weingarten

Betrunken vom Polizeirevier weggeradelt

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gelangt ein 25-jähriger Mann zur Anzeige, nachdem er am heutigen Donnerstag kurz vor 1 Uhr von der Polizei betrunken mit seinem Fahrrad gestoppt wurde. Der junge Mann war zuvor mit seinem Fahrrad beim Polizeirevier Weingarten aufgetaucht, um dort eine Anzeige zu erstatten. Unklar war zu dem Zeitpunkt, ob der Mann zum Polizeirevier geradelt war. Da die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, klärten sie ihn über die Folgen einer Trunkenheitsfahrt auf und legten ihm nahe, sein Fahrrad nach Hause zu schieben. Als der 25-Jährige einer Polizeistreife kurz darauf zufällig fahrend begegnete, ergab ein Alkoholtest über 1,6 Promille. Der Radler musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und sein Fahrrad stehen lassen.

Berg

"Wheelie" führt zu Unfall mit zwei Verletzten

Eine schwer und eine leicht verletzte Person hatte ein Verkehrsunfall zur Folge, der sich am Mittwoch gegen 20 Uhr in Ettishofen ereignet hat. Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer war mit seiner Yamaha auf der Hauptstraße in Richtung Kasernen unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Diepoltshofener Straße stellte er sein Motorrad auf, beschleunigte stark und führte einen sogenannten "Wheelie" auf dem Hinterrad durch. Eine 49-jährige Audi-Lenkerin, die von der Diepoltshofener Straße nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte, fuhr langsam an die Einmündung heran und tastete sich vor. Der 34-Jährige brach sein Fahrmanöver beim Erkennen des Audi abrupt und unkontrolliert ab und kollidierte mit dem Wagen, dessen Front zum Unfallzeitpunkt nur wenig in die Hauptstraße ragte. Bei der Kollision erlitt der 34-Jährige schwere, die 49-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen. Beide Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Während an der Yamaha Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand, wird dieser am Audi auf rund 10.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da das Motorrad zunächst in Brand geraten war, wurde die Freiwillige Feuerwehr ebenfalls alarmiert und rückte mit zwei Fahrzeugen aus.

Wilhelmsdorf

Wirt zeigt Zivilcourage

Mut gezeigt hat ein 52-jähriger Gastwirt am Sonntag gegen 19 Uhr und hat durch sein Verhalten einen 65 Jahre alten Mann vor weiteren Angriffen bewahrt. Der 65-jährige Afrikaner wurde am Saalplatz von zwei alkoholisierten Männern angegriffen, gestoßen und bespuckt. Das Duo tätigte dem 65-Jährigen gegenüber zudem fremdenfeindliche Äußerungen. Der 52-Jährige bekam den Angriff mit und stellte sich zwischen die Angreifer und das Opfer, wobei es zu Rempeleien kam, bei denen niemand verletzt wurde. Die beiden Tatverdächtigen suchten schlussendlich das Weite und konnten im weiteren Verlauf von der Polizei ermittelt werden. Den beiden drohen nun unter anderem Strafanzeigen wegen Körperverletzung.

Wangen

Rollerfahrer fährt betrunken und ohne Fahrerlaubnis an Polizeirevier vorbei

Laut grölend und in Schlangenlinien fuhren am Mittwoch kurz nach 21 Uhr zwei Personen auf einem Motorroller am Polizeirevier in der Lindauer Straße vorbei. Eine Polizeistreife konnte den Roller kurz darauf in der Ravensburger Straße stoppen, wo der Sozius die Beine in die Hand nahm und flüchtete. Der 41-jährige Fahrer, von dem deutlicher Alkoholgeruch ausging, verweigerte zunächst einen Alkoholtest. Er musste die Beamten dennoch zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Erst später war er mit einem Test einverstanden, der weit über 2,5 Promille ergab. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er musste seinen Roller an Ort und Stelle stehen lassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Wangen

Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat am Donnerstag, 12.05., zwischen 7 Uhr und 18.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz P14 im Scherrichmühlweg einen Audi Q3 vorne rechts touchiert. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Mit abgelaufener Fahrerlaubnis unterwegs

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 44-jährigen Lkw-Fahrer zu, den eine Polizeistreife am Mittwoch kurz nach 14.30 Uhr auf der A 96 gestoppt hat. Der Mann fuhr mit seinem 40-Tonner in Richtung Lindau, obwohl die erforderliche Fahrerlaubnis seit knapp einem Jahr abgelaufen war. Der Ausländer musste seinen Sattelzug an Ort und Stelle stehen lassen und eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Euro-Bereich hinterlegen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wolfegg

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 16 Uhr ein 60 Jahre alter Motorradfahrer mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 60-Jährige war ordnungsgemäß auf der L 316 von Gaishaus in Richtung Roßberg unterwegs, als auf Höhe Engetweiler ein 72-Jähriger mit seinem Mercedes die Landesstraße kreuzte und den Zweiradfahrer übersah. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen werden.

