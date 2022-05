Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Müll-Lkw brennt

Auf einem Parkplatz an der B 32 zwischen Veringenstadt und Veringendorf geriet am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ein Müll-Lkw in Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Fahrer des Müllwagens am Vormittag an mehreren Anlaufstellen Abfallcontainer geleert, bevor er auf dem Parkplatz anhielt, um seine gesetzliche Lenk- und Ruhezeit einzuhalten und den Müll im Laderaum zu pressen. Beim Pressvorgang konnte der Lkw-Fahrer einen lauten Knall wahrnehmen, im Anschluss stieg aus dem Laderaum massiver Rauch auf, im Weiteren geriet der gesamte Containeraufbau in Brand. Die unmittelbar verständigte Feuerwehr konnte das Feuer mit einem Großaufgebot nach etwa drei Stunden löschen. Während der Löscharbeiten war der Verkehr auf der B 32 zeitweise beeinträchtigt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag beziffert. Als mögliche Brandursache kommt unsachgemäß entsorgter Abfall in Betracht, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Bad Saulgau

Brandalarm

Ein technischer Defekt an einer Absauganalage in einer Werkstatt rief am Mittwoch gegen 21.15 Uhr die Feuerwehr und Polizei auf dem Gelände eines Unternehmens in der Zeppelinstraße auf den Plan. Nach der Überprüfung der Anlage konnten die Einsatzkräfte zeitnah wieder abrücken. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinfluss gefahren

Anzeichen, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten, stellten Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau am Mittwochabend gegen 23.45 Uhr bei einem 22-jährigen Autofahrer fest, den sie auf der L 280 bei Bondorf gestoppt hatten. Der Fahrzeuglenker lehnte einen Vortest zunächst ab, was ihn nicht davor bewahrte, dass er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Noch vor der Durchführung der Blutentnahme stimmte der 22-Jährige im Krankenhaus doch noch einem Urintest zu, der allerdings positiv auf Cannabis verlief. Sollte sich der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss bei der Auswertung der Blutuntersuchung bestätigen, erwarten den Fahrer ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld.

Mengen

Radfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Beim Einfahren von dem Gelände eines Kieswerks auf den Uferweg hat am Mittwoch gegen 16.15 Uhr der 42-jährige Fahrer eines Smart einen aus Richtung Rulfingen kommenden Radfahrer übersehen. Bei der Kollision mit dem Smart stürzte der 28-jährige Radler und zog sich in der Folge leichte Verletzungen zu, die keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro beziffert.

Pfullendorf

Graffiti

Unbekannte Personen haben in den vergangenen Tagen mehrere Graffiti an eine Pumpstation zwischen Pfullendorf und Brunnhausen sowie in eine Unterführung unter der L 268 im Bereich der Bahnlinie Pfullendorf - Ostrach gesprüht. Die Täter verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Hinweise möglicher Zeugen nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

