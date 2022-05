Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brandstiftung und Sachbeschädigung

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und wegen Sachbeschädigung ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 69-Jährigen, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Brand in einem Wohnhaus im Bödeleweg gelegt und mehrere Pkw im Stadtgebiet beschädigt haben soll. Gegen Mitternacht stellte eine Anwohnerin Flammen in dem Einfamilienhaus fest und verständigte Feuerwehr und Polizei. Die noch im Gebäude befindliche Eigentümerin konnte durch die Rettungskräfte mit einer Rauchgasvergiftung leicht verletzt, aber widerwillig aus dem Haus gerettet werden. Bei einer ersten Befragung gab die Frau gegenüber den Polizeibeamten an, dass ihr Partner den Brand gelegt habe, bevor er das Gebäude verlassen hatte. Parallel meldete eine Zeugin einen Mann, der im Bereich der Rätikonstraße mehrere Pkw beschädigt und einen Vorgarten verwüstet habe. Der Mann soll hierbei lediglich mit einem T-Shirt bekleidet gewesen sein, dieses später aber ebenfalls angezündet haben. Polizeibeamte nahmen den völlig unbekleideten 69-Jährigen daraufhin fest und verbrachten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr griff der Brand nicht auf das gesamte Gebäude über, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an den insgesamt mindestens sechs beschädigten Pkw kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Friedrichshafen

Alkoholisiert am Steuer

Einen Pkw mit auffälliger Fahrweise stoppen Polizisten des Polizeireviers Friedrichshafen am Mittwochabend in der Friedrichstraße. Die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab, dass die 51-jährige Fahrerin mit etwa 0,8 Promille den gesetzlichen Grenzwert überschritten hatte. Die Frau musste die Beamten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Aufgrund weiterer Auffälligkeiten wird auch überprüft, ob die Frau möglicherweise Betäubungsmittel konsumiert hat. Sie muss nun mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen 14 Uhr und 15.20 Uhr ist am Mittwoch ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Haldenweg mit einen geparkten BMW zusammengestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise.

Tettnang

Verkehrsunfallflucht

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen an einem VW, der auf einem Parkplatz bei Badhütten abgestellt war. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit nach der Kollision, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Überlingen

Alkoholisierter Mann fällt mehrfach negativ auf

Mehrfach negativ aufgefallen ist ein 40-Jähriger am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet. Gegen 13 Uhr fiel der Mann das erste Mal auf, nachdem er sich aggressiv gegenüber einem Taxifahrer verhalten hatte. In der Folge ließ der Taxifahrer den 40-Jährigen aussteigen und zu Fuß weitergehen. Eine Polizeistreife machte den Mann später auf einem Fußweg gehend ausfindig und brachte ihn nach Hause. Im weiteren Verlauf des Nachmittags rief ein weiterer Taxifahrer die Polizei. Der 40-Jährige hatte seine Wohnung offensichtlich wieder verlassen und randalierte nun an einem Taxistand. Der Störenfried wurde durch die Beamten daher in Gewahrsam genommen und später nach einem Alkoholtest, der weit über zwei Promille ergab, in eine Spezialklinik gebracht. Während der Maßnahmen beleidigte der Mann die Einsatzkräfte und versuchte die Polizeibeamten sowie einen Pfleger zu treten.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat das Polizeirevier Überlingen nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr aufgenommen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Straße "Goldbach" einen geparkten Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Frickingen

Mann bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 60-Jähriger bei einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Landstraße ereignet hat. Der 60-Jährige hatte gemeinsam mit seiner Frau einen älteren Traktor auf dem Gelände abgeholt. Als der Mann seiner Frau beim Einlegen eines Getriebehebels behilflich sein wollte, machte der Traktor einen Satz nach vorne, erfasste den neben dem Fahrzeug stehenden 60-Jährigen und überrollte diesen teils. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht. Zur medizinischen Erstversorgung befand sich ein Rettungshubschrauber mit Notarzt vor Ort.

Überlingen

Körperverletzung - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Körperverletzungsdelikt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vor einer Gaststätte in der Schulstraße hat das Polizeirevier Überlingen die Ermittlungen aufgenommen. Nachdem es während der Ausstrahlung des Europapokalfinales bereits zu kleineren Konflikten zwischen einem Unbekannten und einer Personengruppe kam, suchte dieser mit seinen drei Begleitern die Gruppe unmittelbar nach Spielende erneut auf. Der Unbekannte schlug im weiteren Verlauf einen 25-Jährigen, der mit seinem Fahrrad soeben die Örtlichkeit verlassen wollte, zu Boden. Während der 25-Jährige sich in die Kneipe retten konnte, um die Polizei zu alarmieren, wurden seine beiden 19 und 24 Jahre alten Begleiter vor der Gaststätte von den Tatverdächtigen angegriffen, geschlagen und verletzt. Im Anschluss verließen die Täter die Örtlichkeit und konnten trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Daher bitten die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise zu den vier Tätern, von denen zwei Anfang 20 Jahre alt und die beiden weiteren zwischen 40 und 50 Jahre alt sein sollen. Einer der jüngeren Täter soll ein pinkes Tanktop, der andere ein Frankfurt-Trikot getragen haben. Der Hauptaggressor trug ein schwarzes T-Shirt und wies Tätowierungen am Oberkörper auf.

