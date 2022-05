Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Vermisstenfahndung erledigt

Friedrichshafen-Lipbach/Bodenseekreis (ots)

Die vom Polizeipräsidium Ravensburg am gestrigen Abend gegen 18.45 Uhr veröffentlichte Personenfahndung nach der 66-jährigen Andrea E. ist erledigt. Aufgrund des öffentlichen Aufrufs sowohl über die Medien als auch in den sozialen Netzwerken über die Kanäle des Polizeipräsidiums Ravensburg meldete sich gegen 21 Uhr eine Zeugin, welche angab, die Frau bereits am Vormittag gegen 11 Uhr in Kluftern in schlechter gesundheitlicher Verfassung angetroffen und daraufhin den Rettungsdienst alarmiert zu haben. Aufgrund dieses Hinweises eingeleitete polizeiliche Nachforschungen ergaben, dass die 66-Jährige tatsächlich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, dort aber aufgrund ihres Gesundheitszustands und mangels mitgeführter Identitätsdokumente bis zum gestrigen Abend noch nicht identifiziert werden konnte. Eine Information der Polizei war bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch nicht erfolgt.

Unsere Ursprungsmeldung vom 18.05.22, 18.46 Uhr:

Friedrichshafen

66-Jährige vermisst

Seit dem heutigen Mittwochvormittag wird die 66-jährige Andrea E. aus Friedrichshafen-Lipbach vermisst. Es ist davon auszugehen, dass sich Frau E. etwas antun möchte und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste verließ gegen 10.30 Uhr ihre Wohnung mit unbekanntem Ziel. Polizeiliche Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem auch ein Mantrailerhund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, blieben bislang ohne Erfolg. Möglicherweise ist Frau E. in Lipbach in einen Bus in Richtung Kluftern/Friedrichshafen eingestiegen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Die Vermisste wird als etwa 160 cm groß, von korpulenter Statur und mit kurzen, grau-rötlichen Haaren beschrieben. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine beige Hose, ein blaues T-Shirt und Sandalen. Personen, denen die Frau aufgefallen ist oder die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Ravensburg unter Tel. 0751/803-0 zu melden. Ein Lichtbild von Frau E. ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter

[Link zwischenzeitlich gelöscht]

abrufbar.

