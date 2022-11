Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rengsdorf (ots)

Der Geschädigte hatte seinen Pkw Audi A3 am Abend des 04.11.2022 in der Straße Rheinblick in Rengsdorf am Fahrbahnrand geparkt abgestellt. Als er am 05.11.2022 gegen 13:00 Uhr zurückkehrte fand er sein Fahrzeug im Frontbereich beschädigt vor.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

