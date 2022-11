POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Betäubungsmittel

Asbach (ots) - Im Zeitraum vom 01.11. bis 05.11.2022 wurden aus einer unverschlossene Garage in der Laternenstraße in Asbach ein Satz Winterreifen auf Alufelgen entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizei Straßenhaus Telefon: 02634-952-0 ...

