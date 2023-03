Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Einbruch in Rohbau

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter begaben sich zwischen Samstag und Montag unberechtigt in ein noch im Rohbau befindliches Gebäude in der Marienstraße in Magstadt. Im Gebäudeinneren hebelten die Unbekannten eine Bautür zu einem Lagerraum auf und entwendeten daraus eine Bohrmaschine im Wert von rund 150 Euro. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

