Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld, Radfahrer schwer verletzt - Affinghausen, Pfefferspray in Diskothek versprüht ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Radfahrer schwer verletzt

Am frühen Morgen gegen 05.20 Uhr wurde ein 32-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Wagenfeld, Diepholzer Straße, schwer verletzt. Er befuhr den Radweg an der Diepholzer Straße, als eine 41-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw vom Tankstellengelände auf die Bundesstraße einfahren wollte und ihn dabei übersah. Beide kollidierten, der Radfahrer stürzte und die 41-Jährige fuhr mit dem Pkw gegen einen Baum. Der 32-jährige Radfahrer verletzte sich schwer und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen. Die 41-jährige Pkw-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Diepholzer Straße musste zur Unfallaufnahme und Verletztenversorgung für kurze Zeit voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Affinghausen - Pfeffersprayeinsatz in Diskothek

Ein 18-jähriger Besucher hat in der Nacht zum Montag gegen 04.30 Uhr mit Pfefferspray in einer Diskothek um sich gesprüht und einige Diskothek-Besucher dadurch verletzt. Nach vorangegangenem Streit, auch mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes, hatte der 18-Jährige Pfefferspray gegen seine Kontrahenten versprüht, dabei aber auch andere Gäste getroffen. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 18-Jährigen fest und brachten ihn zur Dienststelle nach Sulingen. Der Rettungsdienst versorgte einen Teil der Verletzten.

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl

Über das lange Wochenende, genauer in der Zeit von Samstag; 20.00 Uhr bis Montag; 11:00 Uhr, sind Unbekannte bei einem Getränkemarkt in Bruchhausen-Vilsen, Am Scheunenacker, in den Außenlagerbereich eingebrochen. Sie entwendeten insgesamt 9 Gasflaschen und hinterließen einen Schaden von über 500 Euro. Das Diebesgut muss mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert worden sein, daher bittet die Polizei um Hinweise unter Tel. 04242 / 969-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell