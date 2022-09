Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Automatendiebstahl in Lemförde, Zeugenaufruf - Weyhe, Polizei nimmt Einbrecher fest - Bassum, Unfallflucht mit hohem Schaden ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Automatendiebstahl, Polizei sucht Zeugen

Am Montag, 26.09.2022 um 22:25 Uhr, entwendeten unbekannte Täter während der Öffnungszeit der Spielothek No Limits in Lemförde, Burgstraße, einen Zigarettenautomaten. Der am Hintereingang zum Parkplatz angebrachte Automat wurde herausgetragen und komplett entwendet.

Der Automat wurde am 28.09.2022, um 08:45 Uhr, in Bad Essen aufgefunden. Zeugen hatten ihn an einem Waldparkplatz, Im Brink, aufgefunden. Neben dem Automaten lagen zwei Kennzeichen, F-DS 3593, die in der Zeit vom 23.09.2022, 14:00 Uhr, bis 26.09.2022, 23:30 Uhr von einem Parkplatz am Bahnhof in Bohmte von einem Fahrzeug der Deutschen Bahn entwendet worden waren.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710 oder Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, zu melden.

Wagenfeld - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Oppenweher Straße / Burlager Straße wurden gestern drei Personen verletzt. Gegen 09.00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer die Burlager Straße in Richtung Friedrich-Lütvogt-Straße. An der Kreuzung Oppenweher Straße übersah er den Pkw des 68-Jährigen und es kam zur Kollision. Beide Fahrer und eine 68-jährige Mitfahrerin beim 68-Jährigen wurden leicht verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf rund 20000 Euro beziffert.

Weyhe-Melchiorshausen - Einbrecher festgenommen

Die Polizei hat am gestrigen Abend gegen 19.00 Uhr zwei Einbrecher in Melchiorshausen festgenommen. Die beiden 30 und 35 Jahre alten Männer waren zuvor in ein leerstehendes Haus eingebrochen und von einer Zeugin gestört worden. Die Tatverdächtigen hatten eine Leiter an den Balkon gestellt, waren raufgeklettert und gewaltsam in das Haus eingebrochen. Als sie dann von der Zeugin gestört wurden, flüchteten sie. Nach kurzer Fahndung konnte die Polizei die beiden Tatverdächtigen noch in Tatortnähe festnehmen. Sie wurden für weitere Ermittlungen zur Dienststelle in Weyhe verbracht.

Weyhe-Leeste - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 15 Uhr ereignete sich in Weyhe, Alte Poststraße, ein Unfall mit einem Verletzten. Der 43-jährige Fahrer aus Syke kam mit seinem Peugeot Transporter aus der Straße Am Schmalen Bruch und wollte auf die Alte Poststraße links abbiegen. Hierbei übersah er den Opel Safira eines 39-jährigen Fahrers aus Weyhe, der die Alte Poststraße Richtung Ortsmitte befuhr. Bei der Kollision verletzte sich der 39-jährige Fahrer leicht. Er suchte eigenständig einen Arzt auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Syke - Fahrräder am Bahnhof beschädigt

Purer Vandalismus am Syker Bahnhof führte am Donnerstag zu Ärger und Unverständnis bei Pendlern, die ihre Fahrräder am Bahnhof abstellen um mit dem Zug zu ihren Arbeitsstellen zu fahren. Nach Rückkehr mussten drei Fahrrad- und ein Rollerfahrer feststellen, dass die Reifen der Zweiräder zerstochen wurden. Bei dem Roller wurde zusätzlich noch die Verkleidung abgebrochen. Der bisher angezeigte Schaden beträgt über 1000 Euro. Wer am Donnerstag tagsüber am Bahnhof etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Bassum - Verkehrsunfallflucht mit hohem Schaden

Auf dem Krankenhaus Parkplatz an der Marie-Hackfeld-Straße beschädigte ein bisher noch unbekannter PKW-Fahrer am Montag einen schwarzen Ford-Focus mit Kieler Kennzeichen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Schaden von rund 4000 Euro. Wer am Montag in der Zeit von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr eine Beobachtung gemacht hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell