POL-DH: --- Stuhr - Bombendrohung Marktkauf

Diepholz (ots) - Barnstorf - Diesel Diebstahl In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte an einer Baustelle an der Hunte von einem Bagger Diesel abgezapft. Dafür mussten sie ein Vorhängeschloss zerstören und konnten dann rund 280 Liter Diesel entwenden. Der Schaden wird auf über 1000 Euro beziffert. ...

