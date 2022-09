Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke-Barrien, Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl - Barnstorf, Diesel Diebstahl von Baustelle ---

Barnstorf - Diesel Diebstahl

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte an einer Baustelle an der Hunte von einem Bagger Diesel abgezapft. Dafür mussten sie ein Vorhängeschloss zerstören und konnten dann rund 280 Liter Diesel entwenden. Der Schaden wird auf über 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Syke-Barrien - Zeugen verhinderten Fahrrad-Diebstahl

Dank aufmerksamer Zeugen konnte am Dienstagmittag um 12.30 Uhr an der Sudweyher Straße der Diebstahl eines Pedelecs verhindert werden. Ein Zeuge hielt die Täter auf; ein Zweiter verständigte die Polizei. Ein Täter konnte flüchten; der Zweite wurde von der Polizei in seinem PKW angetroffen und festgenommen. Der flüchtige Dieb konnte kurze Zeit später auch durch eine Polizeistreife gestellt werden. Im Polizeikommissariat in Syke stellte sich heraus, dass beide Personen unter Alkohol- und Drogeneinfluss standen. Nach einer Blutprobe und den polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen wieder entlassen.

Syke - Kind angefahren

Eine 35-jährige Sykerin wollte am Dienstag um 18.30 Uhr vom Parkplatz eines Sonderpostenmarktes nach rechts auf die Wiesenstraße einfahren. Sie übersah dabei ein elfjähriges Mädchen, dass mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt, konnte aber ohne schlimme Verletzungen ihren Eltern übergeben werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Syke - Polizei sucht Unfallzeugen

Am 21.09.2022 um 08:20 Uhr ereignete sich auf dem Fahrradweg an der Ampelanlage zur Nordumgehung an der B6 ein Zusammenstoß von zwei Fahrradfahrerinnen. Zur Aufklärung des Unfallherganges bittet die Polizei die Radfahrerin, die aus Richtung Syke in Richtung Barrien fuhr sowie eine Passantin, die zu Hilfe geeilt ist, sich unter Tel. 04242 / 969-0, bei der Polizei Syke zu melden.

