Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 03.10.2022

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Weyhe

Stuhr - Einbruch in Gaststätte

Am 02.10.2022, im Laufe des späten Nachmittags / frühen Abend, drangen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in Stuhr, Groß Mackenstedt, an der Delmenhorster Straße ein. Auch angrenzende private Räumlichkeiten wurden durch die unbekannte Täterschaft betreten und durchsucht. Letztlich konnte festgestellt werden, dass ca. 10.000,00 EUR Bargeld aus den Räumlichkeiten entwendet wurden.

Stuhr - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 03.10.2022, gegen 03:30 Uhr, konnte ein Fahrzeug in Stuhr, auf der Delmenhorster Straße fahrend, kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer wies im Rahmen dieser Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,1 Promille auf. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Polizeikommissariat Sulingen

Sulingen - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am frühen Sonntagmorgen führte ein 21-Jähriger einen Pkw im Stadtgebiet Sulingen, obwohl er augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde im hiesigen Krankenhaus durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Klein Lessen - Verkehrsunfall mit verletzter Person und Sachschaden

Am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr befuhr eine 65-Jährige mit ihrem Pkw die B 214 aus Richtung Wehrbleck kommend in Richtung Sulingen. In Höhe Klein Lessen kam sie mit ihrem Pkw aus ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Dort touchierte das Fahrzeug einen Baum und kam anschließend im Wegeseitenraum zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde verletzt in das Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Straßenbaum wurde leicht beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 15.350,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell