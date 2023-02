Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung durch Farbschmiererei++Unfallfluchten (2)++Betrug durch unberechtigte Rechnungen++

Emden - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei Am 11.02.2023 kam es in der Zeit von 19:45 Uhr bis 22:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Unbekannte Täter besprühten die Hausfassade und die geschlossenen Fensterjalousien eines Wohnhauses im vorderen Bereich der Constantiastraße. Bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte der Polizei Emden war die Farbe noch frisch, so dass der Tatzeitraum eher nach 22:00 Uhr anzunehmen ist. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Schaden geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten die Emder Polizeiwache zu kontaktieren.

Emden - Unfallflucht

Am 11.02.2023 wurde der Polizei Emden mitgeteilt, dass es bereits am 07.02.2023 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:15 Uhr zu einer Unfallflucht an der Herderstraße gekommen sei. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte nach bisherigen Erkenntnissen einen geparkten Pkw Golf an der rechten Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei Emden zu kontaktieren.

Eine weitere Unfallflucht wurde am 10.02.2023 gegen 10:45 Uhr festgestellt. In diesem Fall hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Garagentor in der Bollwerkstraße beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Auch hier nimmt die Polizei Emden Hinweise entgegen.

Polizeiinspektion Leer/Emden - Betrug durch unberechtigte Rechnungen Wer eine neue Gesellschaft gründet, trägt sich in der Regel beim Handelsregister über das zuständige Amtsgericht ein. Diesen Umstand nutzen Betrüger aus, um kurz nach der öffentlich abrufbaren Eintragung unberechtigte Rechnungen zu versenden. Getarnt unter Absendern, wie "Handelsregistereintragung" fordern die Täter Rechnungsbeträge im mindestens mittleren dreistelligen Bereich ein. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät Betroffenen dazu, sich vor einer solchen Zahlung unbedingt erst zu informieren. Mehr zu dem Thema finden Interessierte unter: https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/betrug-nach-handels-unternehmensregistereintrag.html?hilite=handelsregister

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell