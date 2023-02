Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigungen ++ Mofa-Kontrollen ++ Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss ++ Polizeibeamte beleidigt und bedroht ++ Kontrollen gegen die Betäubungsmittelkriminalität ++ Bäume gefällt und Holz gestohlen

Veenhusen - Sachbeschädigung an zwei PKW

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Moormerland zwei Autos durch das Einschlagen der Seitenscheibe beschädigt. In beiden Fällen wurde das Handschuhfach nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde hingegen nichts. In der Zeit von 20:00 Uhr bis 09:00 Uhr wurde die Seitenscheibe der Beifahrertür eines schwarzen Ford Ranger in der Straße Auf der Kave beschädigt. Im Mittelweg beschädigten Unbekannte in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 10:00 Uhr die Fensterscheibe der Fahrertür eines roten Mitsubishi Eclipse Cross. Die Polizei in Moormerland bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme

Uplengen - Mofa-Kontrollen

Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen in Uplengen geahndet.

In den vergangenen Tagen legten Polizeibeamte der Polizeistation Uplengen ihren Fokus auf das Fehlverhalten von Mofafahrern. Bei den Kontrollen stellten die Beamten wiederholt fest, dass immer häufiger - insbesondere von Jugendlichen - bauliche Veränderungen an Mofa-Rollern vorgenommen werden. 25 km/h beträgt die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge, doch durch angebaute Auspuffanlagen, Veränderungen an der Automatikschaltung oder Manipulationen am Vergaser können Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h erreicht werden. Sehr häufig sind sich die Jugendlichen der rechtlichen Konsequenzen gar nicht bewusst, die das Frisieren der Mofa-Roller mit sich bringt. Zu beachten ist, dass bei baulichen Veränderungen an Mofa-Rollern die Betriebserlaubnis erlöscht. Die Fahrzeuge dürfen nicht mehr im öffentlichen Raum gefahren werden. Strafbar macht sich der Jugendliche, wenn er auf einem frisierten Roller unterwegs ist, weil die Mofa-Prüfbescheinigung für ein Fahrzeug über 25 km/h nicht mehr reicht. Dafür ist eine Fahrerlaubnis notwendig. Bei Unfällen müssen die Fahrer frisierter Mofa zudem damit rechnen, dass die Versicherung den Betreffenden aufgrund des grob fahrlässigen Manipulierens am Fahrzeug in Regress nimmt. Auch Krankenkassen könnten finanzielle Forderungen stellen. So wurden unter anderem gegen zwei 16-Jährige aus Remels Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Polizei Uplengen wird auch weiterhin gezielt Mofa- und Rollerfahrer hinsichtlich der Einhaltung der bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit kontrollieren.

Emden - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am 09.02.2023, gegen 19:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Emden in der Heinrich-Heine-Straße einen 46-jährigen Mann mit Wohnort in Emden, nachdem der Hinweis eines Bürgers bei der Polizei einging, dass dieser sein Auto unter dem Einfluss von Alkohol fährt. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 45-Jährige seinen PKW der Marke Ford mit einem Promillewert von 0,64 fuhr und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. 202300194392

Leer - Kontrollen gegen die Betäubungsmittelkriminalität

Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten: Während der gestrigen Kontrolle einer Person auf dem Bahnhofsvorplatz reagierte ein 29-jähriger Aurich ungehalten und aggressiv. Gegen 16:00 Uhr fiel der Auricher den Polizeibeamten hinsichtlich einer durchgeführten Kontrolle gegen die Betäubungsmittelkriminalität auf. Im Rahmen der Kontrolle beleidigte der Beschuldigte die Beamten massiv und bedrohte diese mit dem Tode. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde ein Zweihandmesser sichergestellt. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Im Rahmen dieser Kontrolle gegen die Betäubungsmittelkriminalität am Bahnhofsvorplatz erschnüffelte ein Rauschgiftspürhund der Polizei bei einem 32-jährigen Niederländer Betäubungsmittel. Der Niederländer händigte nach einer Ansprache durch die Polizeibeamten eine geringe Menge Marihuana aus.

Westoverledingen - Bäume gefällt und Holz gestohlen

Unbekannte fällten in den letzten Wochen in einem größeren Waldstück im Bereich der Straßen Schweizer Weg / Jägerweg / Lindenstraße mehrere Bäume. Zeugen berichteten, dass das Holz unter anderen mit einem Treckeranhänger abtransportiert wurde. Die letzte Rodung fand am vergangen Wochenende statt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Westoverledingen zu melden.

Emden - Verkehrsunfall

Heute Nacht, gegen 02:00 Uhr, kam es im Schwagerweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Emder fuhr mit seinem Nissan den Schwager Weg in Richtung des Uphuser Hammrichweges und geriet aufgrund von Glätte und einer verschmutzten Fahrbahn ins Schleudern. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und beschädigte eine angrenzende Pforte eines Grundstücks. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Nissan musste durch die Feuerwehr geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell