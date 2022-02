Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Notrufmelder ausgelöst

Greiz (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden auf Grund der Auslösung eines Notrufmelders am 22.02.2022, gegen 19:25 Uhr, in die Tiefgarage der Kinopassage gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass keine Gefahr bestand und bislang unbekannte Täter den Melder ohne Grund betätigten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell