Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Moped entwendet

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Dienstag, den 22.02.2022, zwischen 07:20 und 12:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein blaues Moped Simson S 51 Enduro. Das Fahrzeug stand abgeschlossen vor einer Schule in der Ernst-Thälmann-Allee. Zeugenhinweise zum Verbleib des Krads nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. (OK)

