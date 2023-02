Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Einbruchdiebstahl

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 07.02.2023, gegen 10:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Papenburger Straße / 1. Südwieke zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 31-jährige Fahrerin und ihre 37-jährige Beifahrerin aus der Rhauderfehn fuhren mit einem Mercedes die 1. Südwieke und beabsichtigten, die Papenburger Straße zu überqueren. Hierbei übersah die 31-Jährige den aus Richtung der 2. Südwieke kommenden 20-jährigen Fahrer eines VW aus Rhauderfehn und stieß mit diesem zusammen. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Borkum - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 07.02.2023, gegen 15:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Borkum einen 27-jährigen Mann mit Wohnort auf Borkum, welcher mit seinem Kleinkraftrad auf der Reedestraße fuhr. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer für das Fahren eines Kleinkraftrades erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte gestern, in der Zeit von 14:45 Uhr bis 15:15 Uhr, den auf dem Parkplatz am Ernst-Reuter-Platz vorwärts in einer Parklücke abgestellten braunen VW Touran. Hierbei ist ein Schaden an der rechten Hintertür entstanden. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am 07.02.2023, zwischen 10:00 Uhr und 13:15 Uhr, mit seinem Auto in einen am Straßenrand der Manningastraße geparkten grauen VW Golf und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Einbruchdiebstahl in Pizzeria

Unbekannte gelangten in der Zeit von Sonntag, den 05.02.2023, 22:00 Uhr, bis Dienstag, den 07.02.2023, 09:30 Uhr, über ein auf kipp befindliches Fenster in den Innenraum einer Pizzeria in der Heisfelder Straße und entwendeten eine Blechdose mit einer mittleren zweistelligen Summe Bargeld. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

