Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 05.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++ Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Sachbeschädigungen ++

Verkehrsunfall mit Verletzten

Emden - Am Samstag hat sich gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ereignet. Ein 42-jähriger aus Leer befuhr die Petkumer Str. mit seinem Opel Corsa stadtauswärts und bog nach links in Richtung Autobahn ab, obwohl die Ampel für ihn rot gewesen ist. Dadurch kam es zu einer Kollision mit einem VW Caddy, der durch einen 47-jährigen, ebenfalls aus Leer kommenden Mann in Richtung stadteinwärts gelenkt wurde. Sowohl der Verursacher, als auch der Caddy-Fahrer und dessen 62-jährige Beifahrerin aus Emden wurden verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr besteht bei keinem Beteiligten. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 22000 Euro geschätzt.

Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

Emden - Gegen 07:00 Uhr kontrollierten die Beamten am Samstag den 32-jährigen Fahrer eines Audi in der Straße Am Tonnenhof und stellten fest, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test ergab den Einfluss von Marihuana. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Um kurz nach 13:00 Uhr wurde dann ein BMW in der Dollartstr. überprüft. Auch hier stand der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen. Neben Marihuana hat dieser noch Kokain zu sich genommen. Eine geringe Menge wurde zudem im Fahrzeug aufgefunden. Eine Recherche ergab, dass der 27-jährige aus Emden weiterhin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Gegen 22:45 Uhr wurde am Samstag ein Opel Corsa kontrolliert und es wurde festgestellt, dass der 26-jährige Fahrer aus Emden keinen Führerschein hat. Neben ihm hat die 38-jährige Halterin des Pkw gesessen. Diese ist im Besitz eines Führerscheines und hat dennoch zugelassen, dass ihr Bekannter den Wagen führt. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Emden - Am Samstag wurden in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr diverse Briefkästen eines Mehrfamilienhauses im Filkuhlweg beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Um kurz nach 02:30 Uhr haben unbekannte Täter am Sonntag die Scheibe der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Osterstr. zerstört. Hier wird der Schaden auf ca. 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell